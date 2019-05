Napoli, il gran cuore di Younes ​con una tifosa in carrozzella

È arrivato a Napoli da un anno, ma nessuno ha saputo calarsi al massimo nella realtà azzurra come lui. E pensare che l'inizio della nuova avventura per Amin Younes era sembrato una storia tragicomica, oggi l'esterno tedesco è un punto di riferimento per i compagni e si è preso già la scena in campo.



Oggi, però, Amin ha saputo anche mostrare tutto il suo cuore ad una tifosa azzurra in carrozzella che era arrivata a Castel Volturno per incontrare i calciatori. L'azzurro si è fermato a parlare con lei della Germania, delle bellezze tedesche e delle naturali differenze con Napoli. Pochi minuti e tanti sorrisi per tutti a fine allenamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA