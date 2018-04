Grassi, il futuro si tinge d'azzurro: «In estate in ritiro, poi decideremo»

«Grassi è di proprietà del Napoli e sicuramente sarà in ritiro». Così Mario Giuffredi, agente del centrocampista azzurro in prestito alla Spal. Dopo un anno di prestito a Ferrara, il futuro di Grassi potrebbe essere diverso. «Il fatto che sia il primo anno in cui ha giocato con costanza in Serie A ha cambiato anche il discorso mercato», ha detto il suo agente.



«Visto che si sta mettendo in luce e sta dimostrando di avere un grande potenziale, arriverà sicuramente in ritiro in estate, poi si vedrà cosa succederà», ha continuato Giuffredi a Radio Kiss Kiss Napoli. Con la squadra di Semplici, Grassi ha collezionato 21 presenze ed anche un gol, contro il Bologna, diventando un punto di riferimento per la squadra alla ricerca della salvezza. Poi una battuta su Mario Rui, altro assistito di Giuffredi: «Insieme con Ghoulam è tra i primi cinque o sei terzini al mondo, con un po' di continuità è stato chiamato dal Portogallo. Lui sa su cosa lavorare per migliorare ancora».

