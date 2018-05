«Grazie mister»: da 31 club azzurri uno striscione sotto casa di Sarri

Mister Sarri resterà per molto tempo, se non per sempre, nei cuori di tutti i tifosi azzurri. A testimoniarlo è stato l’ennesimo attestato di stima, arrivato questa volta da parte di 31 club azzurri. I “Club Napoli” Apulia Partneopea, Romazzurra, Due Sicilie, Maurizio Sarri, Zurigo Partenopea, Castrovillari, Briganti, Dublino, Sassari, Capitale Azzurra, Buenos Aires, Viterbo, Stoccolma, Meta, Terni, Isola di Capri, Cercola Partenopea, Udine, Amore e Fede Casaluce, Valle Telesina, Castelli Romani, Lussemburgo, Novara Partenopea, Parthenope dei Navigli, Ostia, Trento Partenopea, Civitavecchia Passione Azzurra, Brescia 1926, Ass. Silvio Saverio Vignati, Arezzo ‘O Sarracino e Saronno hanno realizzato ed esposto uno striscione all'esterno dell’abitazione di Sarri con un messaggio d’amore: «I Napoli club ringraziano Maurizio Sarri».

