Il Napoli non molla la presa per Alejandro Grimaldo. Il terzino del 1995 formatosi al Barcellona resta uno dei nomi preferiti di Giuntoli per la prossima stagione, con il direttore azzurro convinto che lo spagnolo possa essere ottima alternativa a Faouzi Ghoulam in caso di partenza dell'algerino. Il nodo dell'affare resta la richiesta del Benfica, con la clausola rescissoria del calciatore ferma a 30 milioni di euro.



Secondo quanto riportato da Record, in Portogallo, il Ds napoletano sta cercando l'intesa con il club portoghese: la base di partenza dell'offerta è di 20 milioni di euro più relativi bonus. Giuntoli avrebbe già chiuso molto volentieri l'affare lo scorso gennaio, quando era stato per qualche ora a Lisbona, ma ora resta comunque in pole per l'esterno e proverà a convincere la controparte, anticipando la concorrenza di altri club come l'Arsenal.



Dopo un inizio di stagione balbettante, a causa anche di problemi fisici evidenti, Grimaldo si è preso la scena con la maglia del Benfica: 30 presenze e anche un gol nella sua stagione, resta uno degli esterni più interessanti sul panorama europeo e pronto a finire nel mirino di tanti club, con i lusitani pronti ad accettare la migliore offerta in estate.

