Un contratto in scadenza nel 2021 e nessuna probabilità di rinnovo. Alejandro Grimaldo ha comunicato chiaramente le sue intenzioni al Benfica, la squadra che ha dato all'esterno spagnolo la visibilità degli ultimi anni, ma il rapporto tra le parti sembra destinato ad interrompersi già questa estate. Con il terzino ex Barcellona che vuole cambiare aria, il club portoghese ora aspetta di capire se c'è l'offerta migliore per lasciarlo andare prima di tirare troppo la corda.



E l'offerta giusta, secondo quanto riportato in Portogallo dal quotidiano Record, potrebbe arrivare proprio da Napoli. Ancelotti seguirebbe con interesse la vicenda e il Napoli, che ha necessità di riampiazzare il partente Mario Rui sulla sinistra, potrebbe approfittare delle difficoltà del Benfica per fiondarsi sul calciatore che gli azzurri seguono già da diversi anni. Il prezzo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro.

