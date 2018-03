Grimaldo verso Napoli: ha già firmato il pre-contratto

di Delia Paciello

La voce si sparge dalla Spagna al Portogallo e giunge in Italia. Ora anche il quotidiano portoghese A Bola ha confermato la notizia: il futuro di Alejandro Grimaldo è azzurro. Il laterale del Benfica sarebbe sempre più vicino al Napoli, ed avrebbe addirittura già firmato un pre-contratto: per lui un accordo fino al 2021 e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.



Giuntoli si sarebbe infatti mosso in anticipo per non rischiare la concorrenza delle big europee che hanno già adocchiato da tempo il talento spagnolo. D’altronde con l’infortunio di Ghoulam e la sua possibile partenza a fine stagione, annunciata sempre dal giornale portoghese, il Napoli avrebbe necessità di assicurarsi un giocatore di spessore per garantire qualità sulle fasce. Abile soprattutto in fase offensiva, Grimaldo potrebbe essere il nome giusto all’interno della compagine azzurra: bravo nel fornire assist ai compagni, con il suo piede mancino sa rendersi pericoloso su palla inattiva.



L’affare con il Benfica potrebbechiudersi ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre dalla Premier sarebbero pronti a pagare al club di De Laurentiis la maxi clausola del Pallone d’oro algerino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA