Guardiola incorona Sarri: «Sarà un piacere se venisse in Premier»

Parole d'amore di Pep Guardiola per Sarri: «Il suo gioco è un brindisi al sole». Così il tecnico del Manchester City parla a margine di un evento organizzato da Massimo Mauro e Gianluca Vialli: «Io non ho dubbi che Sarri sia tra i più forti in assoluto, a volte giudichiamo per quanto si vince. Quello che ha fatto con il Napoli, la forma del suo calcio è un brindisi al sole. Ha fatto molto bene, veder giocare il Napoli sul divano per uno che guarda calcio è uno spettacolo. Se dovesse venire in Inghilterra sarà un piacere».



Cosa gli manca per vincere? «Nulla. A volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza, se la Juve avesse perso a San Siro contro l'Inter probabilmente avrebbe vinto il Napoli. E' anche una questione di fortuna, io ad esempio ho avuto la fortuna di vincere grazie a squadre fortissime e società fortissime e questo alla fine rende il nostro lavoro più semplice».

