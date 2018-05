Guardiola pazzo di Jorginho: il City offre anche una contropartita

di Delia Paciello

Guardiola è pazzo di Jorginho, vuole a tutti i costi averlo tra le sue fila: già ai tempi degli incontri di Champions con il Napoli rese pubblica la sua ammirazione per alcuni azzurri, in primis proprio il regista italo-brasiliano. Ma Pep non è certo l’unico a corteggiare il centrocampista, in Premier sono diversi i club sulle sue tracce. Il Manchester City però ha un asso nella manica, e secondo quanto riportato da The Sun sarebbe pronto a giocarselo: non solo una più che buona offerta economica (si parla di 52 milioni di sterline, al cambio circa 60 milioni di euro) ma anche una contropartita tecnica. Sul piatto infatti i citizens sarebbero pronti a mettere anche Oleksandr Zinchenko, un profilo gradito al Napoli e già trattato da Giuntoli nella scorsa stagione.



Il 21enne ucraino è uno dei giovani talenti del panorama europeo e rispecchia le caratteristiche inseguite dalla dirigenza napoletana, che come risaputo preferisce puntare sulla linea verde. E questo potrebbe essere il momento buono per lasciar partire il mediano protagonista del Napoli dei record, che ha gran mercato dopo la superlativa stagione in azzurro: il club di De Laurentiis sarebbe pronto a incassare una notevole plusvalenza da investire poi su giovani promesse e sulle strutture per alimentare il progetto della società. Certamente per il Napoli l’estate di calciomercato si prospetta particolarmente calda.

