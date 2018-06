Hamsik prepara le valigie: addio all'ultimo azzurro del 2007

di Bruno Majorano

Il 2007 è stato portatore di grosse novità e di grossi cambiamenti. Nel giugno di quell’anno Steve Jobs e la Apple hanno messo in commercio l’iPhone, smartphone destinato a rivoluzionare il modo di comunicare degli esseri umani. Qualche settimana dopo, il nuovo Napoli di De Laurentiis di ritrova per il primo ritiro da squadra di serie A. Guidati da Edy Reja, infatti, gli azzurri avevano conquistato la promozione in una serie B difficilissima con tanto di Juventus - travolta dal Calciopoli - e Genoa. Per onorare la massima serie, il presidente del Napoli decise di intervenire con investimenti importanti. Dal mercato arrivarono Hamsik, Lavezzi, Zalayeta, Gargano e Domizzi. A distanza di 11 anni da quell’estate, però, solo uno di quella squadra è ancora oggi un giocatore azzurro. O meglio, lo è ancora, ma potrebbe esserlo per poco. Marek Hamsik, che con gli anni ha anche conquistato giustamente i gradi di capitano, sembra sempre più intenzionato a cambiare aria. Con la sua partenza, allora, si ammainerebbe anche l’ultima bandiera di quel Napoli che dopo tornava in serie A dopo gli anni bui delle categorie inferiori.

