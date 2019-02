Hamsik ammaina la cresta: «Ma qui a Napoli lascio il cuore»

di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



L'ultimo no al Borussia Dortmund. Intorno al 20 agosto. «Mi spiace, non se ne parla». Un rifiuto dopo l'altro in questi 12 anni, la forza di resistere persino alle strategie di Mino Raiola che aveva pronto tagliole di ogni tipo pur di portarlo al Milan. Macché. Per capire perché è diventato la bandiera del Napoli bisogna vivere un pomeriggio a Villaggio Coppola, il luogo che ha scelto fin dal primo giorno in azzurro, nell'agosto del 2007. A pochi passi dal centro tecnico di Castel Volturno. Quando Martina non era ancora la moglie e lui, Marek Hamsik, aveva scelto di abitare in un villino a due piani senza particolari fronzoli. È una domenica strana che Marek decide di vivere con la sua famiglia, all'Aquapetra Resort, Telese Terme. Dopo aver salutato al volo qualche amico nel bar in cui trascorre i suoi momenti di libertà, a due passi da casa sua. Non ha il coraggio di pensare a una festa di addio perché sa bene che un addio non può mai essere una festa. E anche lui ammette che il vero problema è andare via da qui: «Siete parte del mio cuore, siete la mia famiglia», confida senza riuscire a pronunciare le parole che tutti sanno: «Me ne vado». E che i campioni possono essere gladiatori o Highlander, ma quando escono di scena hanno bisogno di una carezza. Scrive sul suo blog: «Grande partita con la Sampdoria, tre punti importanti». Del fatto che sia l'ultima sua partita neppure un cenno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO