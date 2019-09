Hamsik e la voglia di salutare i tifosi: «Ma deve pensarci il Napoli»

È andato via lo scorso febbraio ma non c'è mai stato un vero saluto alla piazza. Marek Hamsik, dopo oltre un decennio d'azzurro, è volato in Cina in pieno inverno per cambiare la sua vita ma a Napoli c'è ancora chi aspetta il suo addio alla piazza. «Ci sarà il tempo per fare un suo saluto alla città. Lui vorrebbe, ma ad oggi non c’è niente di programmato. In Cina sarà fermo a dicembre ed a metà gennaio quindi chissà».



A parlarne è Martin Petras, agente dell'ex capitano azzurro. «Non è una decisione che dipende da lui, sicuramente a lui piacerebbe molto. Non è importante che giochi, basterebbe anche un giro di campo. Una cosa fatta bene però va organizzata dalla società, non può essere lui a chiederlo», ha detto a Radio Marte. «Conosciamo il carattere di Marek, sicuramente tornerà a Napoli per salutare gli amici. La voglia di salutare i tifosi del Napoli c’è sicuramente».



Nel frattempo in Cina Hamsik ha ritrovato Rafa Benitez. «Sta giocando dietro le punte o a centrocampo. Con l’arrivo di Rafa al Dalian è migliorato un pochino tutto. I rapporti tra loro due sono stati sempre buoni, ci sono state certe dinamiche a Napoli che andavano accettate».

