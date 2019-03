Hamsik è ancora pallone d’oro in Slovacchia: ottavo trofeo per Marek

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha vinto ancora una volta il Pallone d'oro slovacco per il 2018, ottavo riconoscimento nazionale nella sua carriera. Dal 2013 ad oggi il trofeo è sempre stato vinto da Hamsik che, nell'albo d'oro, è il giocatore che ha vinto più volte con Skrtel alle sue spalle fermo a quattro riconoscimenti.



Hamsik, che da un mese ha lasciato Napoli per spostarsi al Dalian in Cina, ha vinto il Pallone d'oro superando in classifica l'interista Skriniar e Lobotka, centrocampista accostato al Napoli nelle ultime finestre di mercato.





