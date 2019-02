Hamsik, la cena di addio a Napoli: «Torno presto per la festa coi tifosi»

di Bruno Majorano e Pino Taormina

La cena a sorpresa, organizzata in fretta e furia da Callejon e gli altri della squadra. In un locale di Coroglio, dove altre volte il gruppo azzurro si ritrova. E ci sono anche gli uomini dello staff, massaggiatori e magazzienieri. Ma ieri sera l'atmosfera era assai più malinconica perché era l'ultima del capitano Hamsik. Non potevano però mancare i balli sulle note dei tormentoni latino-americani e lo spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato dalle note di «O surdato nnammurato».



Sì, siamo davvero ai titoli di coda, perché tra poche ore lo slovacco partirà per Madrid per svolgere le visite mediche. E poi in volo per la Cina. Chissà se oggi riuscirà a tornare a Castel Volturno, come fa ogni giorno sorprendendo un po' tutti. Ha fatto fatica a trattenere la commozione quando ha visto i compagni di scuola dei suoi tre figli, Christian, Lucas e Melissa schierati sulle rampe di ingresso della scuola Daniel Defoe con i palloncini azzurro in mano. Le maestre dei bimbi, approfittando del ritorno dalla gita scolastica, hanno deciso di organizzare il saluto al capitano. A Marek Hamsik che in quell'istituto di Varcaturo è un papà come gli altri che ogni volta che poteva andava personalmente a prendere i propri figli alla fine delle lezioni. I bimbi intonano «Un giorno all'improvviso» con voce soave e incantevole. Lui li riprende col telefonino, sorride, è sorpreso. I suoi figli hanno detto ai compagni che sarà venerdì il loro ultimo giorno insieme e poi andranno via. In Slovacchia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO