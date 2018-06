Hamsik, cena d'addio con ADL: Praet, Badelj o Seri per sostituirlo

Si fa sempre più concreto il possibile addio di Marek Hamsik a Napoli. Il centrocampista slovacco ha parlato delle sue motivazioni direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis in una cena ieri sera a Roma, un confronto franco in cui il patron azzurro ha però ribadito che se un club, cinese probabilmente, vuole il capitano del Napoli dovrà pagarlo. Circa trenta milioni la cifra stabilita dal Napoli per una cessione che anche i tifosi accetterebbero, comprendendo che lo slovacco cerca nuovi stimoli e avventure ma anche tentato da un ingaggio di 10 milioni di euro a stagione che gli garantirebbero in Cina, anche se è spuntata l'ipotesi Monaco.



Hamsik ha già un sostituto naturale in Piotr Zielinski ma, visto l'imminente addio anche di Jorginho, il ds Giuntoli nei prossimi giorni intensificherà anche la ricerca dei nuovi centrocampisti sul mercato in una ridda di voci e nomi a cui nelle ultime ore si sono aggiunti anche Badelj in uscita dalla Fiorentina, Dennis Praet della Sampdoria e Jean Michael Seri del Nizza.







© RIPRODUZIONE RISERVATA