Hamsik in Cina fa già parlare di sé: outfit da 35mila euro per Marek

Sono giorni importanti per Marek Hamsik, lo slovacco che ha lasciato Napoli da poco più di una settimana e ha ricominciato una nuova vita sportiva in Cina, con la maglia del Dalian. L'ex azzurro fa già parlare di sé anche nel suo nuovo paese, come confermato dagli slovacchi di Sport24.sk, per l'abbigliamento sfoggiato al termine di uno dei primi allenamenti con i nuovi compagni.



L'outfit sfoggiato da Marek, infatti, davanti alla stampa che l'ha accolto come una star anche in Oriente, si aggira sui 35mila euro di costo totale. Non una novita per un calciatore del suo calibro in giro per il mondo, ma sicuramente un fattore importante in una Cina non ancora abituata a fare i conti con l'enorme indotto economico dello sport più famoso al mondo.







