Napoli, Hamsik fa festa doppia: «Felice per le 400 gare in Serie A»

Dopo qualche incertezza di troppo, il Napoli ritrova Marek Hamsik. Il capitano slovacco torna a giocare ad alti livelli in una trasferta, quella di Torino contro i granata, che deve evidentemente portargli fortuna. Altro giro ed altro record con una prestazione di squadra che ha fatto gioire tutti i tifosi azzurri. «Credo che alla fine abbiamo meritato il risultato e la vittoria», ha detto l'azzurro dal suo sito ufficiale. «Abbiamo avuto un grande inizio e nella prima mezz'ora giocato un bel calcio creando tante azioni».



«In avvio potevamo anche segnare qualche gol in più», ha continuato Marek. «Il Torino ha cominciato meglio nella ripresa, ma per fortuna abbiamo trovato il terzo gol che ha chiuso la partita e ci ha facilitato le cose. Nel finale abbiamo dominato senza problemi». Una giornata importante per Hamsik quella di ieri, con la 400ma partita in A da professionista e la presenza numero 506 in maglia Napoli. «Sono molto felice di quanto fatto in questi anni».

