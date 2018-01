Hamsik festeggia il Capodanno in famiglia a Monterusciello

di Pasquale Guardascione

Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con la famiglia nella festa organizzata a Villa Taurinus. Una residenza per eventi che si trova in via coste di Cuma a Monterusciello con vista sulle isole del golfo.



Il capitano ha così deciso di festeggiare il nuovo anno e il record di goal segnati nelle ultime settimane con la moglie e i figli.

