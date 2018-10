Hamsik, il papà: «Con la Juventus gara condizionata dall'arbitro»

Richard Hamsik, padre del capitano azzurro Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: «Napoli è molto importante per Hamsik, vive lì ormai da 12 anni, lui dice sempre che non è solo slovacco ma anche napoletano. Sono stato a Napoli in questi giorni, abbiamo visto la partita contro il Liverpool, poi abbiamo avuto alcuni incontri di lavoro, commerciali, siamo anche andati a vedere Sorrento e Capri. Marek contro i Reds ha fatto una grandissima prestazione, ma non è stato il solo, tutta la squadra è stata eccezionale, anche perché dobbiamo ricordare che il Liverpool è una squadra molto forte, in Premier non ha ancora mai perso.



Marek crede tanto in se stesso e nella forza della squadra, probabilmente la partita a Torino non sarebbe andata così senza quelle decisioni arbitrali discutibili. È il suo ultimo anno a Napoli? Molto difficile rispondere a questa domanda, tutti sappiamo che Marek ha un contratto che scade nel 2020 con un’opzione per un altro anno, tutti speriamo che il contratto avrà il suo percorso, ma non si può dire con certezza cosa succederà. Sta imparando il cinese? È una lingua molto difficile, non credo che Marek lo stia imparando, lui conosce bene l’italiano e gli basta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA