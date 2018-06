Hamsik, il papà: «Marek rispetterà ​il suo contratto con il Napoli»

Il papà di Marek Hamsik, Richard Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”: «Marek si sta concentrando molto sulla Nazionale in questo momento. Ha un contratto con il Napoli per altri 2 anni più un altro di opzione, per ora si sente un giocatore azzurro, non so cosa succederà al termine dei 3 anni, vedremo, i rumors sulla Cina sono più che altro deduzioni dei mass media. Quindi resterà al 100% al Napoli? Marek è molto dispiaciuto per non aver vinto lo Scudetto, posso solo dire che adempirà il contratto con gli azzurri. So della telefonata di Ancelotti, me lo ha detto Marek che è rimasto molto contento di essere stato tra i primi ad aver ricevuto una telefonata del nuovo tecnico, il quale gli ha profilato il nuovo progetto e il ruolo che intende offrirgli. Sono stato spesso a Napoli, Marek abita lì da 11 anni, il suo amore per la città ormai è anche il nostro. Saluto tutti i tifosi del Napoli».

