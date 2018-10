Hamsik in gol ​con la Slovacchia, ma perde il derby con Schick

Hamsik in gol con la Slovacchia nel match di Nations League perso 2-1 in casa contro la Repubblica Ceca. Il capitano del Napoli ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1: una rete importante per Marek visto che con il Napoli quest'anno non è ancora andato a segno anche perchè con il cambio ruolo da playmaker di centrocampo ha meno ppportunità rispetto a prima di andare al tiro. La rete decisiva per la Repubblica Ceca è stata messa a segno dal romanista Schick.

