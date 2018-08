Hamsik, l'agente invoca pazienza: «Imparerà da regista tra alti e bassi»

«Hamsik regista? Era prevedibile un periodo di assestamento, è una posizione nuova ed era impossibile aspettarsi partite da sette in pagella. Imparerà questo ruolo tra alti e bassi, sperando che gli alti saranno più fitti e frequenti». Lo dice a Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik.



«Dopo la partita Marek - prosegue Petras - era molto sereno e tranquillo. Ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castel Volturno, quindi non c’è nessun problema. La squadra si sta trasformando per fare il gioco più adatto alle idee di Ancelotti e alle caratteristiche di Hamsik. È un lavoro che necessita mesi, occorre pazienza. Il Napoli è una squadra che in casa deve vincere, anche se giochi contro il Milan. Vincere in rimonta è sempre bello, quindi va bene così. Napoli e Juventus sono a punteggio pieno, mentre Lazio e Inter non hanno fatto benissimo. Gli azzurri restano favoriti per lo scudetto, insieme ai bianconeri. Il gruppo del Napoli è unito e questa è una forza importante. Il Napoli proverà a vincere lo scudetto anche quest’anno, ha l’obbligo di provarci. Piano piano verranno fuori altri miglioramenti, secondo le idee del nuovo allenatore».

