Hamsik, la promessa per il 2018: «Taglierà la cresta per lo scudetto»

«Marek disposto a tagliarsi la cresta? Si, solo per lo scudetto». Così Juraj Venglos, agente di Hamsik che è tornato a parlare dello slovacco a Radio Kiss Kiss. «Il suo primo obiettivo per il 2018 è quello di vincere lo Scudetto con il Napoli, regalare la gioia alla città. Marek ci crede molto. Ci sarà da sudare fino alla fine, ma il Napoli ci crede e se la squadra continuerà a giocare così si può arrivare a raggiungere lo scopo prefisso».



Contro la Sampdoria una giornata fantastica per il capitano azzurro. «È stato molto importante riuscire ad infrangere il record di Maradona, Marek è orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo. Continuerà a giocare con la massima serietà, cercando di segnare sempre più gol, ma più che sui record è concentrato sulla squadra», ha continuato l'agente. «Sicuramente Hamsik giocherà per altri cinque anni, poi si vedrà. Può succedere di tutto, anche un rinnovo col Napoli, se Marek non volesse continuare a giocare potrebbe anche prendere in considerazione un ruolo in società».

