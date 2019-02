Napoli, Hamsik ha lasciato l'Italia: Marek in volo verso la Slovacchia

di Pino Taormina

Marek Hamsik se ne va. All'alba la partenza del capitano del Napoli dalla sua abitazione di Pinetamare, ha deciso nella notte di attendere a casa sua, in Slovacchia, quelli che saranno gli sviluppi conclusivi della trattativa che lo porteranno nei prossimi giorni in Cina. Hamsik da pochi minuti si è imbarcato dall'aeroporto di Ciampino in direzione di Bratislava, la scelta di lasciare Castel Volturno legata anche a motivi affettivi: dolorosi i giorni del distacco, cominciato una settimana fa dopo l'ultima partita in azzurro al San Paolo, da qui la scelta di attendere nella sua casa slovacca la conclusione di un'intesa che ormai è stata totalmente raggiunta tra De Laurentiis e gli emissari del club del Dalian.



La scelta di partire per la Slovacchia in questo fine settimana è legata anche alla decisione del Napoli di far rinviare le visite mediche organizzate a Madrid in attesa delle ultime garanzie bancarie in arrivo dalla Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA