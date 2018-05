Hamsik cambia look e sceglie i baffi, Mertens apre il sondaggio coi tifosi

Nonostante le ultime non eccellenti prestazioni in campo, il morale resta alto in casa Napoli, con la squadra in attesa della trasferta di Genova contro la Sampdoria. A testimoniarlo il comportamento dei calciatori azzurri ancora presenti a Castel Volturno, al lavoro con Sarri per chiudere al meglio una stagione comunque esaltante.



La novità di oggi è il nuovo look di Marek Hamsik. Il capitano azzurro, famoso per la cresta, si è presentato al centro tecnico con dei baffi sfoggiati nello spogliatoio. Il primo a metterlo al voto sul web è stato il compagno di squadra Dries Mertens, che su Instagram ha lanciato il sondaggio «Meglio così?» inquadrando lo slovacco. Insomma, non resta che votare.







