Hamsik, l'agente spaventa Napoli: «Non so se giocherà col Sassuolo»

Le condizioni fisiche di Marek Hamsik tengono in apprensione tutto il Napoli ed i tifosi azzurri. Martin Petras, collaboratore dell’agente di Hamsik Venglos, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: «Non so se sarà in campo col Sassuolo, ma l’importante è che la gamba stia bene, e per fortuna è così. Dovrà decidere Sarri, lui non si è allenato per 10 giorni e magari la pausa gli può fare anche bene, visto che ha giocato praticamente sempre. Ha staccato un po’, si è fatto togliere le tonsille risolvendo anche questo problema. Ha avuto parecchie volte la febbre, e la sua dottoressa gli ha consigliato di risolvere così. Spesso si è trovato con la febbre a 40 a due giorni dalla gara, e scendere in campo così non è facile. Sarà convocato, credo, poi l’impiego lo deciderà il mister. Sicuramente lo scudetto, sarebbe la ciliegina che gli manca, ha superato tutti i record che ci sono a Napoli e desidera tanto il titolo. Ci proveranno fino alla fine, la distanza è di appena due punti e c’è lo scontro diretto da giocare. Sarà fondamentale non perdere punti nelle altre gare, non deciderà il campionato solo la sfida di Torino».



Sette vittorie e due pareggi sono sufficienti? «Potrebbero, quando giocavo anche io verso la fine del campionato si facevano tanti calcoli, ma sono convinto che a fare la differenza la farà chi riuscirà a perdere meno punti nei match non di cartello, lo abbiamo visto con la SPAL. Sono convinto di una cosa: sia azzurri che bianconeri non vinceranno tutte le gare che restano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA