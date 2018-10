Hamsik: Che partita col Liverpool «Ma i due punti di Belgrado pesano»

Non è sceso in campo nell'ultima gara interna contro il Sassuolo, ma la notte contro il Liverpool se l'è goduta da protagonista. «Abbiamo giocato una gara fantastica in Champions, ci è piaciuta tanto. La forza offensiva del Liverpool è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto». Marek Hamsik applaude i suoi direttamente dal ritiro della nazionale slovacca, dolce intermezzo prima di rituffarsi nella stagione azzurra.



«Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle gare finali del girone», ha continuato Marek nelle dichiarazioni riportate da Pravda. «Ora ci ritroveremo contro il Paris Saint Germain. Come il Liverpool, anche i francesi hanno una forza offensiva incredibile. Sappiamo bene chi avremo di fronte, ma sappiamo anche come affrontarli. Il PSG ha calciatori che conosce il mondo intero, non sarà difficile preparare la gara. Ma è inutile pensarci fin da ora, sono concentrato sui prossimi impegni».



Tra questi, prima del rientro a Napoli, l'importante sfida alla Repubblica Ceca del prossimo sabato per la Uefa Nations League. «Ci siamo sfidati tante volte, nel 2010 la vittoria a Praga ci ha consentito di andare al Mondiale in Sudafrica, non dimenticheremo mai quella gara», ha detto lo slovacco. «È un derby tra noi, sarà una grande partita».

