Hamsik show, perde la cresta in tv: «Dovevo aspettarmi di tutto»

Tornerà in campo con il suo Dalian il prossimo 30 marzo, contro il Guangzhou Evergrande degli ex azzurri Cannavaro, così Marek Hamsik ha approfittato della pausa del campionato cinese per tornare in Slovacchia, vicino alla famiglia, dopo le prime settimane di calcio cinese. L'ex capitano azzurro, per l'occasione, è stato ospite di 2on1, nota trasmissione slovacca che ha scherzato conMarek sulla capigliatura che tanto famoso l'ha reso negli ultimi anni.



Lo slovacco ha «perso» la testa per un po' regalandosi una serata di divertimento e di show in tv. «Sapevo di dovermi aspettare di tutto, ma non mi aspettavo tutto questo» ha scritto sui social Hamsik che ha indossato varie parrucche scherzando con il pubblico.





