Hamsik, pomeriggio da ospite tra i bambini di una scuola calcio

In attesa del big match di questa sera contro la Roma al San Paolo e del nuovo traguardo da tagliare, quello delle 511 presenze in maglia Napoli, Marek Hamsik si è goduto qualche ora di svago a Casalnuovo, ospite della Scuola Calcio Francesco Coco. La società che alleva giovani calciatori ha sfidato il Varcaturo, squadra in cui milita il giovane Christian, primogenito del capitano azzurro.



Lo slovacco si è fatto ritrarre insieme ai giovanissimi atleti, ha posato con i bamini felici della sua visita e con tutto lo staff organizzativo. Un modo per godersi le ore che lo avvicinano alla sfida di questa sera a Fuorigrotta, importante crocevia del campionato.





