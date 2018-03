Hamsik porta a guinzaglio pecora col volto di Higuain: l'ultima ironia

Ci sono Hamsik, Ghoulam, Mertens, Callejon e tutti gli altri titolarissimi azzurri. Sono riprodotti in miniatura su un prato verde e portano a spasso una pecora al guinzaglio che lo stemma della Juve sul dorso. In particolare la pecora che conduce Hamsik, il capitano, ha il volto di Gonzalo Higuain.



E' l'ultima trovata del Bar Nilo, storico ritrovo dei tifosi del Napoli al centro storico, quello del celebre "tempietto" di Maradona. Non si placano, in città, le ironie sull'attaccante argentino.

