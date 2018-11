«Sicuramente è un risultato importante per noi. Non volevamo perderla, alla fine abbiamo pareggiato e forse potevamo fare anche qualcosa in più visto il grande secondo tempo che abbiamo giocato creando tantissime occasioni». Marek Hamsik usa tutta la sua esperienza per commentare la gara contro il Paris Saint Germain, la sua 512ma apparizione in maglia Napoli, recordman assoluto nella storia del club azzurro.



«Abbiamo giocato una buona gara, soffrendo un po’ nel primo tempo ma quando siamo rientrati in campo ci siamo subito rimessi in partita», ha detto lo slovacco dal suo sito ufficiale. «Abbiamo reagito bene e siamo riusciti a rimediare a quell’errore di fine primo tempo. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, ancora una volta il San Paolo è stato fantastico». Ora la qualificazione agli ottavi può essere un obiettivo concreto. «Siamo in una buona posizione ora, faremo tutto il possibile per portarci a casa il passaggio del turno».

