Hamsik riaccende il fuoco azzurro: «Dieci gare, tutto è ancora possibile»

di Gennaro Arpaia

«Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati bravi a tenere in mano il pallino del gioco anche se non siamo riusciti a segnare. Davanti alla porta abbiamo perso un po' di cattiveria agonistica e non siamo riusciti a raggiungere a pieno il nostro obiettivo». Marek Hamsik non fa drammi, il capitano azzurro applaude la prestazione del Napoli a Milano contro l'Inter e lancia la volata verso il finale di stagione.



«Non abbiamo vinto per la seconda gara di fila, ma ci sono ancora dieci partite davanti a noi fino alla fine del campionato», ha continuato Hamsik dal suo sito ufficiale. «In palio ci sono ancora trenta punti, tutto è ancora possibile». Il Napoli, che oggi usufruirà di una giornata di riposo, si ritroverà domani a Castel Volturno: prossimo impegno al San Paolo contro il Genoa la prossima domenica. Lo slovacco è ancora alla ricerca del suo gol numero 100 in Serie A.

