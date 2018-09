di Roberto Ventre

Allo stadio Olimpico Grande Torino agganciò Maradona, un giorno storico il 16 dicembre 2017: Hamsik toccò quota 115 gol nel 3-1 del Napoli sui granata di Mihajlovic. A Torino domenica, dove tornerà in campo dal primo minuto nell'anticipo delle 12.30, ritroverà Mazzarri, l'allenatore che a Napoli gli fece fare il definitivo salto di qualità e stravedeva per lui prevedendogli un futuro da allenatore. Marek lo considera come un padre: il suo vecchio tecnico l'ha sempre definito il suo tipo di giocatore ideale che vorrebbe poter avere in qualsiasi sua squadra.



PUNTO FERMO CON MAZZARRI

Nei quattro anni di Mazzarri a Napoli giocava sempre (ha saltato tre partite di campionato, una di coppa Italia e 4 in Europa), stessa cosa nelle tre stagioni con Sarri (in tre anni sempre presente in campionato, fuori solo due volte in coppa Italia e due in Europa): tutti due lo hanno impiegato nel ruolo dove riusciva ad esaltare al meglio le sue caratteristiche, mezzala sinistra nel centrocampo a tre. Una posizione dove Marek poteva lanciare gli attaccanti in porta con i suoi assist decisivi e lanciarsi direttamente a rete inserendosi in profondità con i tempi giusti per sorprendere i difensori avversari.



DUE PANCHINE CON ANCELOTTI

Con Ancelotti innanzitutto ha cambiato ruolo, spostato da playmaker di centrocampo, ed è già partito due volte in panchina su cinque occasioni (a Genova dove non ha giocato neanche un minuto e a Belgrado dove è entrato nel secondo tempo) nelle uniche due partite che il Napoli non ha vinto, quelle contro la Sampdoria e la Stella Rossa. La sua presenza, quindi, è sempre fondamentale in termini di equilibrio e di esperienza anche se deve crescere di rendimento nella nuova posizione. La nuova filosofia del tecnico prevede la rotazione di tutti gli uomini in rosa per gestire al meglio i tre fronti (l'unico non impiegato finora è stato Malcuit, oltre agli infortunati) e anche il capitano slovacco è rientrato nel meccanismo del turnover.





