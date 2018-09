Hamsik, serata in città: una pizza per dimenticare il pari di Belgrado

Il pari di Belgrado contro la Stella Rossa è ormai un capitolo chiuso. Il Napoli, rientrato nella notte tra martedi e mercoledi in città e subito al lavoro ieri a Castel Volturno, proverà a dimenticare quanto prima lo 0-0 del Marakana ed eliminare le scorie di un pareggio che complica quantomeno la strada per la qualificazione Champions.



Protagonista mancato del primo match europeo dell'anno anche Marek Hamsik. Il capitano, non titolare, è entrato solo nel finale senza incidere troppo. Nella testa dello slovacco, ora, l'opportunità di rivalsa della prossima domenica contro il Torino, in uno stadio che lo scorso anno lo vide protagonista con il gol che gli permise di eguagliare il record storico di reti siglato in azzurro da Diego Armando Maradona, poi superato nelle successive settimane.



Nel frattempo, Marek si è concesso un giro libero in città. Ieri sera il capitano slovacco si è gustato una pizza nel noto locale di Gino Sorbillo, immortalato con lo staff della pizzeria prima di fare rientro a casa. Un modo per ritrovare le energie perse e ricaricarsi in vista di un match, quello in casa dei garanata, che ora il Napoli non può permettersi di fallire.







