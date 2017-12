di Gennaro Arpaia

Doveva essere la sua serata e così è stato. Un gol per prendersi il gol 117 in azzurro, la vittoria ed il titolo di campioni d'inverno. «Sono superstizioso, ma speriamo che ora il 17 porti fortuna a Napoli» conferma Marek Hamsik, man of the match a Crotone con il suo terzo sigillo di fila. In Calabria, però, è venuta fuori una gara difficile. «Non ci possiamo permettere di rischiare così, avremmo dovuto chiudere prima questa gara e non stressarci fino alla fine. Ma l'importante era vincere e ci siamo riusciti».



Per il capitano slovacco, però, il titolo di campioni d'inverno conta poco in questo momento. «La strada è quella giusta? Si, è giusta già da tre anni, però. Adesso dobbiamo raccogliere i frutti del nostro lavoro» conferma ai microfoni di Premium Sport. «Siamo contenti di questo primato, ma non significa niente e vogliamo correre fino alla fine. Cordaz è stato bravo, ha fatto ottime parate; Mertens e Callejon devono continuare così, si sbloccheranno presto».





