Napoli, Hamsik rompe il silenzio: «Vado via tra domani e dopodomani»

di Gennaro Arpaia

Presente anche oggi a Castel volturno per l'allenamento, ma Marek Hamsik ha già preparato tutto, i biglietti aerei e le valigie chiuse, pronte per un viaggio intercontinentale che lo porterà via da Napoli dopo dodici anni di permanenza. Lo slovacco, sei anni da capitano azzurro, ha firmato per il Dalian, in Cina, dove giocherà per le prossime tre stagioni, forse le ultime da professionista.



«Quando vado via? Domani o dopodomani al massimo». Così ha risposto Marek Hamsik ai curiosi che aspettavano il suo arrivo all'esterno della scuola Primaria Defoe di Varcaturo che negli ultimi anni ha visto la presenza di Christian e Lucas, i due piccoli di casa Hamsik. I figli di Marek sono stati salutati dai compagni di classe con una mini-festa a sorpresa a scuola: gli alunni hanno intonato il famoso coro «Un giorno all'improvviso» prima dei saluti finali.



Già ieri sera, presente alla festa di compleanno di Alfonso De Nicola , medico sociale azzurro, lo slovacco aveva confermato l'imminente passaggio in Cina, glissando però sulle tempistiche: «Non posso parlarne, non è ancora ufficiale», ma a questo punto l'affare sembra fatto e porterà via Marek nelle prossime 48 ore. quella con la Sampdoria di sabato scorso, dunque, è a utti gli effetti l'ultima gara in azzurro della carriera di Hamsik.

