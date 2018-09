Hamsik via a gennaio? L'agente: «Mi ha detto che è una cazz...a»

«Cosa dice Hamsik delle voci di trasferimento già quest'inverno? Non capisco da dove vengono queste informazioni, Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto dicendo qualcosa del tipo "È una cazzata, ma che cavolo sono queste cose?"». Lo dice Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, al sito CalcioNapoli24. Ma Petras non nasconde la delusione per l'utilizzo a singhiozzo del capitano del Napoli. «Senza Hamsik non si vince? La matematica è chiara, non dico altro. Non capisco le polemiche e le voci sull'addio, ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia del Napoli. La gestione di Ancelotti? Non dico nulla, decide l'allenatore. Non facciamo polemiche, bisogna aspettare. Per il suo valore e per ciò che rappresenta, io dico che Marek deve essere in campo».

