Hamsik, ora la Cina è più vicina: domani vola a Madrid per la firma

La presa di posizione di Aurelio de Laurentiis avrebbe ottenuto il suo scopo. Il contratto che legherà Marek Hamsik alla squadra cinese del Dalian per tre stagioni starebbe per essere firmato alle condizioni pretese dal Napoli.



Un piccolo giallo sono le visite mediche che il capitano azzurro avrebbe effettuato a Madrid. Il calciatore oggi risulta essere a casa sua, a Castel Volturno, ma è molto probabile che voli domani nella capitale spagnola per firmare col Dalian, salvo intoppi.



In ogni caso, starebbe per concludersi nel modo richiesto dallo slovacco la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso nei giorni scorsi i diretti interessati e anche i tifosi del Napoli, che sembrano ora dover definitivamente salutare il capitano della squadra.

