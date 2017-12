Hamsik vuole solo lo scudetto: «È il mio sogno vincerlo a Napoli»

di Gennaro Arpaia

«Quest’anno la Serie A non si ferma come negli anni passati, quindi il mio Natale sarà in campo». Per Marek Hamsik saranno festività particolari: il Napoli si è fermato per poche ore, ma da domani ripartirà a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di Crotone, del prossimo venerdì. «Abbiamo giocato il giorno prima della vigilia, torneremo a giocare il 29. Le mie vacanze saranno dedicate al calcio».



«Cosa chiedo al nuovo anno? Di sicuro la salute, poi lo scudetto», ha continuato Hamsik in una lunga intervista al portale Futbolsfz. «So che non dovrei dirlo ad alta voce, ma è il mio sogno vincere con questa maglia». Per lo slovacco il 2017 è stato un anno da record concluso al San Paolo al massimo nell’ultima gara contro la Sampdoria. 116 gol per superare Maradona e rincorrere il sogno scudetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA