Higuain-ADL, ferita sempre aperta. Il Pipita: un giorno racconterò tutto

di Bruno Majorano

«Es tu colpa», Stadio San Paolo. Aprile 2017. Sembra ieri, e invece sono passati quasi due anni da quando Gonzalo Higuain decise di “dedicare” alla sua maniera ad Aurelio De Laurentiis, la doppietta in maglia bianconera contro il Napoli. Un segnale chiarissimo, come a voler far capire a tutto il mondo azzurro quale fosse il vero artefice del suo passaggio alla Juventus che a Napoli era stato visto come un atto altissimo tradimento. Non esattamente un’estate serena quella del 2016 per il Pipita, passato dalla sera alla mattina in bianconero scatenando la collera di una città intera. E a distanza di un paio di anni la storia si è ripetuta quando l’argentino ha scelto di accasarsi col Milan.



Con il tempo, però, le abitudini del Pipita sembrano rimaste le stesse, un po’ come le idee legate al patron del Napoli. Ecco perché durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica sera contro l’Inter, attaccante del Milan, si è lasciato andare con qualche altra frecciatina rivolta a De Laurentiis. «Lavezzi si è lasciato male, Cavani idem, con Sarri in panchina è stato contattato un altro allenatore, e con me si è preso 94 milioni (90, ndr). Tutti hanno problemi con lui e la gente insulta gli altri. Io con i tifosi del Napoli non ho nulla da dire di negativo, sono stati tre anni bellissimi. Mi hanno amato e ora mi odiano. Un giorno racconterò quello che penso, ora non posso».



Un cazzotto dritto dritto nello stomaco di De Laurentiis che adesso deve digerire anche la gioia del suo ex bomber. «Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all’epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un Mondiale non bello, ho trovato quello che stavo cercando».



