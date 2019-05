Hysaj allo scoperto sul suo futuro: «I miei anni al Napoli sono finiti»

«Sono assolutamente pronto per una nuova avventura». Così Elseid Hysaj ha dichiarato ai microfoni di Digitalb, direttamente dalla sede del ritiro della nazionale albanese. «Sento di aver bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente per dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più».



Il terzino azzurro, arrivato a Napoli insieme con il ciclo Sarri, sembra avere chiaro il suo futuro. «Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa», ha continuato Hysaj, scivolato indietro nelle gerarchie quest'anno e già in lista di uscita per il club azzurro. «Per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA