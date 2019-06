Hysaj, l'offerta dell'Atletico è bassa: «E se Sarri chiama va alla Juve»

Il futuro di Elseid Hysaj sembra ormai ben lontano dall'azzurro di Napoli e le voci di un interessamento dell'Atletico Madrid per il terzino albanese non le spegne Mario Giuffredi, agente del calciatore. «Hysaj-Atletico Madrid? L'offerta è molto bassa e non rispecchia il valore di un calciatore. È stata inferiore ai 25 milioni. Non so quanto valga, mi sostituisco al club, il Napoli fissa il prezzo. Quando si parla dell'Atletico come fai a dire di no», ha detto a Radio Crc.



«Elseid vuole anche provare un'esperienza all'estero, dopo una carriera in Italia. Il ragazzo si è espresso con sincerità, non voleva offendere la piazza con le sue dichiarazione. È arrivato il momento che faccia esperienze nuove, senza sminuire il Napoli e il non aver vinto trofei qui. Lui è un ragazzo che ci tiene molto alla città di Napoli, lo deve agli azzurri per quello che è diventato», ha continuato. E se fosse Sarri a chiamare? «Perché non dovrebbe andare? La Juve è la società più importante di Italia, Sarri all'epoca ha solo difeso i colori del Napoli. Questo non vuol dire escludere il proprio futuro lì. Due anni fa la Juventus mi chiese Hysaj, ma lui fu riconoscente, restando a Napoli nella speranza di vincere lo scudetto qui».





