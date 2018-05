Napoli, Sarri e il futuro di Hysaj: «Parte se va via anche l'allenatore»

«Per tanti calciatori dell'attuale rosa del Napoli tanto si deciderà in base al futuro di Maurizio Sarri. È importante per loro capire cosa farà l'allenatore a fine stagione». Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Sepe e Mario Rui, intervenuto a Radio Marte. «Se Sarri sceglierà di rimanere in azzurro, e secondo me alla fine lo farà, chiederà di trattenere i calciatori migliori della rosa».



Una permanenza che quindi coinvolgerebbe anche lo stesso terzino albanese, per il quale il Napoli potrebbe anche pensare ad un rinnovo nei prossimi mesi. «Sicuramente Sarri chiederà di trattenere Hysaj. Il calciatore senza di lui perderebbe le certezze acquisite in questi anni e se dovesse arrivare una squadra pronta a pagare la clausola (valida fino al 30 giugno ndr) allora si potrebbe iniziare a prendere in considerazione anche altre ipotesi. Se però Sarri restasse, anche in presenza di un club che offrisse cifre importanti, il calciatore resterebbe, magari con un ritocco dell'ingaggio», ha concluso Giuffredi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA