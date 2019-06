L’Atletico offre 15 milioni per Hysaj ma il Napoli aspetta Sarri e la Juve

L’interesse c’è, ma se Hysaj non dovesse arrivare, all’Atletico Madrid non si strapperebbero di certo i capelli. Questo quanto si evince dalle ultime notizie riportate in Spagna da Diario As, che rivela il prezzo della prima offerta spagnola recapitata al Napoli per il terzino destro: 15 milioni.



Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sa che non riuscirà ad avere per Hysaj il prezzo pieno della clausola fissata nel suo contratto, ma vuole almeno la metà, 25 milioni per lasciarlo partire. Difficile che l’Atletico si spinga a tanto, ma dal club azzurro aspettano anche forti della possibile offerta che potrebbe arrivare dalla Juventus, con l’eventuale arrivo di Sarri in bianconero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA