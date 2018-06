L'agente di Hysaj Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc. «Hysaj ha una clausola di 50 milioni, l'unico campionato in Europa che può sborsare una cifra del genere è la Premier, se Sarri approderà in un club inglese non è escluso che possa chiedere di portarlo con sé, tra i due c'è un grande rapporto da tempo. Qualora invece il tecnico dovesse restare a pieni Hysaj avrebbe meno possibilità di andare via».



Mario Giuffredi ha parlato anche di un altro dei suoi assistiti: Mario Rui, che si prepara a disputare il Mondiale con il Portogallo. . «Il 19 lo raggiungerò per andarlo a trovare e vedere la seconda gara del Portogallo, è molto tranquillo in questo momento, il prossimo anno se la giocherà alla pari con Ghoulam, a volte la troppa umiltà è un fattore negativo, ma la convocazione al Mondiale gli ha fatto prendere coscienza della sua forza".



Una battuta anche su Alberto Grassi. «Se parte in ritiro con Ancelotti, non lo fa andare via, ve lo dico io, perchè si renderà conto di quanto è migliorato e non lo farà andare via. Andrà in ritiro, è quello che vogliamo, anche per avere il responso di un grande tecnico come Ancelotti».

