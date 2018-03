Hysaj, pronta l'asta in estate: sei top club sul terzino del Napoli

Sei squadra su Elseid Hysaj. E che squadre. Dal Barcellona al Real Madrid, dal Liverpool al Chelsea. Questi i top club che vorrebbero il terzino albanese in estate, pronte a sondare il terreno con il Napoli. Secondo quanto riportato da Shkodra Sport, in Albania, sul terzino non sono mai calate le attenzioni nelle ultime settimane e ora il club azzurro potrebbe trovarsi a fronteggiare le avances estere.



Nel contratto dell'ex Empoli, in più, una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro per strapparlo al Napoli. La scorsa estate anche la Juventus aveva pensato a lui prima di arrivare a De Sciglio, ma per il prossimo mercato Elseid non ha fatto intendere di voler andare via: a Napoli sta bene, con Sarri si trova benissimo e rende nel gruppo azzurro. Tutti elementi che potrebbero favorire una vera riconferma.

