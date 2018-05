Hysaj, Zielinski e il sogno Higuain: la lista dei sogni di Sarri al Chelsea

Maurizio Sarri sembra destinato a trovare l'accordo con il Chelsea, ma il suo potrebbe non essere l'unico trasferimento da Napoli a Londra. Nelle intenzioni dell'allenatore toscano, infatti, ci sarebbero anche quelle di portare con sé anche alcuni giocatori cresciuti sotto la sua ala in azzurro. Su tutti, il nome più chiacchierato del momento è quello di Elseid Hysaj. Il terzino albanese si è consacrato proprio con Sarri nel grande calcio. Il toscano lo ha fatto esordine in serie A con la maglia dell'Empoli e ora potrebbe lanciarlo anche nel calcio inglese. Al momento, però, il problema è legato alla clausola da 50 milioni di euro che lo lega al Napoli. Una cifra decisamente elevata, ma non certo proibitiva per le casse del Chelsea.



Hysaj non è l'unico obiettivo nella lista di Sarri. All'ex allenatore del Napoli piacciono molto anche Zielinski - che per altro sarebbe pronto a rinnovare il suo accordo con gli azzurri - e addirittura Higuain. Secondo i tabloid inglesi, infatti, l'attaccante argentino è la prima scelta per Sarri che vorrebbe ritrovarlo a Londra dopo i due anni di separazione forzata in serie A.

