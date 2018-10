Napoli, i complimenti di Guardiola dopo il Liverpool: «Che squadra»

«Dopo la sconfitta di Napoli, il Liverpool tornerà a giocare la Premier con una sfida mozzafiato. La partita contro il Manchester City, appaiato in vetta alla classifica, deciderà la nuova capolista del campionato inglese. Guardiola, in conferenza, ha detto di non fidarsi del momento dei Reds e ha fatto i complimenti alla squadra di Carlo Ancelotti. «Non sono sorpreso dalla sconfitta. Alcuni credono che, essendo in Inghilterra, la situazione in Europa possa essere diversa, ma il Napoli è una squadra incredibile», ha confessato il catalano.



«Giocano bene, fanno un grande calcio ed hanno un grande allenatore, giocare in trasferta è diverso che qui in Premier. Il livello delle competizioni è diverso, il modo in cui si gioca è diverso, la personalità, il coraggio», ha continuato Guardiola che Napoli la conosce bene per averci giocato lo scorso anno proprio in Champions League. «In Europa bisogna essere una squadra sempre al top della forma, ecco perché è arrivata quella sconfitta. Il Liverpool ha provato a fare la sua partita, ma bisogna dare meriti al Napoli perché non credo che i Reds abbiano giocato male».

