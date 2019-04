Fratelli Insigne per l'Atletico Frattese: «Forza, portateci in C1»

Una partita che può valere una stagione. Lo sa bene l'Atletico Frattese, squadra di Calcio a 5 che sabato 6 aprile sarà impegnato in una gara fondamentale: in caso di vittoria, infatti, la formazione frattese salirebbe automaticamente in C1 conquistando una storica promozione.



A fare da testimonial per l'evento due frattesi d'eccellenza come Lorenzo e Roberto Insigne: «Ciao ragazzi, in bocca al lupo per sabato. Mi raccomando, portateci in C1» il messaggio dei due calciatori lanciato dalla pagina ufficiale Instagram della squadra di Calcio a 5.





