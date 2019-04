I Milik innamorati di Napoli Jessika: «È la mia seconda casa»

Qualche mese fa il trasferimento dal litorale di Castel volturno al centro di Napoli, con vista sullo splendido Golfo, così i Milik si sono innamorati del mare azzurro che ogni giorno si staglia davanti alle finestre di casa. I due polacchi, arrivati in città nel 2016, sono tra i più attivi sui social e Jessika, compagna di Arek, non perde mai occasione per condividere con i fan le bellezze cittadine.



«Tratto Napoli come la mia seconda casa», ha scritto lady Milik su Instagram, scatenando i commenti di tanti tifosi. Poi l'aggiunta per il futuro in città: «Raccolgo le ispirazioni dai viaggi e pianifico un nuovo progetto».





© RIPRODUZIONE RISERVATA