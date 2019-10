Napoli, la carica dei tifosi a Genk: «Dobbiamo capire che siamo forti»

di Gennaro Arpaia

Vogliono togliersi una soddisfazione i tifosi azzurri, gli oltre mille che sono arrivati nel nord del Belgio per battere il Genk. «Siamo più forti, speriamo solo di dimostrarlo in campo». Il Napoli di Carlo Ancelotti cerca la seconda vittoria del suo girone europeo e lo farà in una cittadina di 50mila abitanti: la metà, però, sarà allo stadio per questa partita.



L’ambiente caldo non spaventa i napoletani accorsi alla Luminus Arena: «Ci aspettiamo di vincere, aspettiamo soprattutto una consacrazione di questa squadra che deve capire di essere ormai forte, è diventata una big», ci raccontano all’esterno dello stadio appena prima del calcio d’inizio. «Chi gioca? Vorrei vedere Milik in avanti», chiedono per il polacco. «Poi Lozano e Callejon insieme a Insigne». Ma il Genk non va sottovalutato anche se domenica a Torino ci sarà da soffrire. «Il Napoli deve giocare come sa sempre, in ogni partita, in ogni occasione». Vincere aiuta a vincere, meglio cominciare da stasera.

